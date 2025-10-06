La straordinaria carriera di Mick Foley, membro della WWE Hall of Fame, merita sicuramente un film: almeno, è ciò che pensano molti fan. E a quanto pare, un attore di Hollywood è stato contattato per interpretarlo. Durante un’intervista a Inside the Ring, a Paul Walter Hauser è stato chiesto quale wrestler gli piacerebbe interpretare in un eventuale film biografico. L’attore ha spiegato che, per lui, non conta tanto quale lottatore rappresentare, quanto la qualità della sceneggiatura. Paul Walter Hauser, l’attore che Hollywood vede sempre nel ring. Hauser ha rivelato di essere stato contattato per interpretare sia Mick Foley che Jim Neidhart in due progetti distinti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: In arrivo un biopic su Mick Foley, Paul Walter Hauser in trattative per il ruolo