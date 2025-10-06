WWE | In arrivo un biopic su Mick Foley Paul Walter Hauser in trattative per il ruolo

Zonawrestling.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La straordinaria carriera di Mick Foley, membro della WWE Hall of Fame, merita sicuramente un film: almeno, è ciò che pensano molti fan. E a quanto pare, un attore di Hollywood è stato contattato per interpretarlo. Durante un’intervista a  Inside the Ring, a Paul Walter Hauser è stato chiesto quale wrestler gli piacerebbe interpretare in un eventuale film biografico. L’attore ha spiegato che, per lui, non conta tanto quale lottatore rappresentare, quanto la qualità della sceneggiatura. Paul Walter Hauser, l’attore che Hollywood vede sempre nel ring. Hauser ha rivelato di essere stato contattato per interpretare sia Mick Foley che Jim Neidhart in due progetti distinti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe in arrivo un biopic su mick foley paul walter hauser in trattative per il ruolo

© Zonawrestling.net - WWE: In arrivo un biopic su Mick Foley, Paul Walter Hauser in trattative per il ruolo

In questa notizia si parla di: arrivo - biopic

Michael: il biopic sul re del pop in arrivo ad aprile 2026

Biopic trionfante con star di Hollywood in arrivo su Netflix dopo il ritardo

Sinéad O’Connor: in arrivo un biopic coinvolgente

Cerca Video su questo argomento: Wwe Arrivo Biopic Mick