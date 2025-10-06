WWE | Flop al botteghino per Dwayne Johnson per The Smashing Machine

Zonawrestling.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Smashing Machine  ha segnato un triste record per Dwayne “The Rock” Johnson nel suo weekend di debutto nei cinema statunitensi. Il biopic su Mark Kerr, prodotto da A24, ha incassato solo 6 milioni di dollari nel suo primo fine settimana, il peggior debutto al botteghino di sempre per un film interpretato da Johnson. Il precedente record negativo apparteneva a  Faster  (2010), che aveva aperto con 8.523.153 dollari. I dati si riferiscono esclusivamente al mercato statunitense e non includono gli incassi internazionali. The Smashing Machine  racconta la storia di Mark Kerr, una delle figure pionieristiche della UFC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe flop al botteghino per dwayne johnson per the smashing machine

© Zonawrestling.net - WWE: Flop al botteghino per Dwayne Johnson per The Smashing Machine

In questa notizia si parla di: flop - botteghino

Superman supera il botteghino del peggior flop della dc in una settimana

Superman supera il flop al botteghino di dwayne johnson nel dceu

Il film di stephen king più apprezzato degli ultimi anni è un flop al botteghino

Uno Rosso fa flop: solo 34 milioni al debutto negli USA per Dwayne Johnson a fronte di 250 milioni di budget - L'avventura natalizia di Uno Rosso non sfonda, 34 milioni non sono un debutto da buttare, ma a pesare è l'ingente budget di 250 milioni. Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Flop Botteghino Dwayne