WWE | Flop al botteghino per Dwayne Johnson per The Smashing Machine
The Smashing Machine ha segnato un triste record per Dwayne “The Rock” Johnson nel suo weekend di debutto nei cinema statunitensi. Il biopic su Mark Kerr, prodotto da A24, ha incassato solo 6 milioni di dollari nel suo primo fine settimana, il peggior debutto al botteghino di sempre per un film interpretato da Johnson. Il precedente record negativo apparteneva a Faster (2010), che aveva aperto con 8.523.153 dollari. I dati si riferiscono esclusivamente al mercato statunitense e non includono gli incassi internazionali. The Smashing Machine racconta la storia di Mark Kerr, una delle figure pionieristiche della UFC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
