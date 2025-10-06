La WWE ha scelto il “Ring General” GUNTHER come ultimo avversario di John Cena per quello che sarà il match d’addio della leggenda. L’incontro è previsto per il 13 dicembre in un’edizione speciale di Saturday Night’s Main Event a Washington D.C. I piani interni rivelati da Dave Meltzer. Dave Meltzer ha svelato i programmi interni della WWE per l’evento. La WWE ha scelto l’avversario di Cena, e malgrado non siano ancora cominciati i contatti tra i due di fronte alle telecamere, dietro le quinte la decisione è già stata presa. L’idea è che ci potrebbe essere addirittura un torneo per stabilire chi sarà l’ultimo avversario di Cena, con un vincitore già designato: “Diverse fonti negli ultimi due giorni hanno confermato il nome e i documenti interni della WWE per il Saturday Night’s Main Event indicano al momento questo come l’unico match della serata”, ha scritto Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco chi sarà l’ultimo avversario di John Cena