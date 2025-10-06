WWE | Ecco chi sarà l’ultimo avversario di John Cena

La WWE ha scelto il “Ring General” GUNTHER come ultimo avversario di John Cena per quello che sarà il match d’addio della leggenda. L’incontro è previsto per il 13 dicembre in un’edizione speciale di Saturday Night’s Main Event a Washington D.C. I piani interni rivelati da Dave Meltzer. Dave Meltzer ha svelato i programmi interni della WWE per l’evento. La WWE ha scelto l’avversario di Cena, e malgrado non siano ancora cominciati i contatti tra i due di fronte alle telecamere, dietro le quinte la decisione è già stata presa. L’idea è che ci potrebbe essere addirittura un torneo per stabilire chi sarà l’ultimo avversario di Cena, con un vincitore già designato: “Diverse fonti negli ultimi due giorni hanno confermato il nome e i documenti interni della WWE per il Saturday Night’s Main Event indicano al momento questo come l’unico match della serata”, ha scritto Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

