Si è alzato il sipario sul WTA 1000 di Wuhan, torneo fondamentale nella corsa all'ultimo posto per le Finals 2025, con il duello a distanza soprattutto tra Elena Rybakina e Jasmine Paolini. Non ci sarà il derby italiano al secondo turno, dopo che quest'oggi Lucia Bronzetti è stata sconfitta dalla cinese Yue Yuan dopo un match molto combattuto in due set, entrambi finiti al tie-break. La romagnola si è arresa dopo quasi due ore e mezza di match e dunque sarà la cinese la prossima avversaria di Paolini. Buona la prima per alcune teste di serie. Avanza la russa Ekaterina Alexandrova, numero nove del seeding, che ha sconfitto in due rapidi set la giovane canadese Victoria Mboko, che si è un po' persa dopo il successo a sorpresa nel 1000 di Montreal.

© Oasport.it - WTA Wuhan 2025, Bronzetti eliminata e niente derby con Paolini. Avanti Alexandrova e Tauson.