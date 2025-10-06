World Press Photo Exhibition torna a Bari la celebre mostra di fotogiornalismo
World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più importante al mondo, torna a Bari per il dodicesimo anno consecutivo a partire da giovedì 16 ottobre e fino a lunedì 8 dicembre 2025. Dopo l’evento inaugurale del 16 ottobre con stampa e istituzioni, l’apertura al pubblico sarà il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: world - press
All'Accademia Albertina di Torino il World Press Photo: la mostra che racconta il mondo in 144 scatti
World Tourism Event 2025, Alatri protagonista nel press tour “Alla scoperta del Lazio”
Torna a Bari la World Press Photo: la mostra ospitata nel palazzo della Città metropolitana
Visite guidate alla World Press Photo Exhibition 2025! Sinnai Vai su Facebook
Torna a Bari la World Press Photo: la mostra ospitata nel palazzo della Città metropolitana https://ift.tt/4luzA7C https://ift.tt/y1fDA3P - X Vai su X
A Torino la World Press Photo Exhibition 2025: bambini mutilati, popoli in fuga, guerre e catastrofi. Scatti che raccontano il mondo in fiamme - Fino all’8 dicembre, nell’ipogeo della Rotonda del Talucchi dell’Accademia Albertina, la più popolare mostra al mondo dedicata al fotogiornalismo. Segnala torino.corriere.it
La più prestigiosa mostra di fotogiornalismo al mondo torna a Torino - Dal 19 settembre all'8 dicembre sarà possibile ammirarla all'Accademia Albertina delle Belle Arti ... Secondo torinotoday.it