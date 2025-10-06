Workshop di approfondimento sull' Handpan a Padova

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro pensato per musicisti e appassionati che vogliono portare la propria pratica sullHandpan a un livello più consapevole e articolato. Il workshop approfondisce tre aspetti fondamentali dello strumento:- Strutturare la Musica sull’Handpan: ritmo, armonia e melodia, con analisi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: workshop - approfondimento

Workshop di approfondimento sull'Handpan a Padova - Il workshop è guidato da Daniele Rebaudo, musicista con formazione accademica in pianoforte e percussioni, esperto nell’universo Handpan, che unisce rigore tecnico e sensibilità musicale, offrendo ... Si legge su padovaoggi.it

'Calascio Handpan Experience', workshop e concerto alla Rocca - Con un concerto immersivo nella suggestiva cornice di Rocca Calascio, si è chiusa la prima edizione del "Calascio Handpan Experience": quattro giorni dedicati alla musica, alla formazione e ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Workshop Approfondimento Sull Handpan