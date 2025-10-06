Wired in edicola il nuovo numero | l' energia che muove il mondo
Il magazine esplora l’energia in tutte le sue forme: elettrica, umana, geopolitica. Dal blackout alla fusione nucleare, passando per il solare spaziale e le startup più estreme. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: wired - edicola
Buongiorno, la #primapagina dell'Adige in edicola oggi e online per gli abbonati. Buona lettura ( https://epaper.ladige.it ) Vai su Facebook
Wired, in edicola il nuovo numero: l'energia che muove il mondo - Dal blackout alla fusione nucleare, passando per il solare spaziale e le startup più estreme ... Segnala wired.it