Willie Peyote il documentario Elegia Sabauda in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025

Spettacolo.eu | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screening Willie PeyoteElegia Sabauda, il documentario dedicato al rapper e cantautore torinese. Il 16 ottobre arriva in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screening Willie Peyote – Elegia Sabauda, il documentario dedicato al rapper e cantautore torinese Willie Peyote, scritto e diretto da Enrico Bisi, che sarà nelle sale italiane prossimamente con Wanted. Un ritratto caleidoscopico dell’artista attraverso la sua quotidianità fatta di musica, di amicizie, incontri, pensieri e prese di posizione scomode nella sua amata Torino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

willie peyote il documentario elegia sabauda in anteprima alla festa del cinema di roma 2025

© Spettacolo.eu - Willie Peyote, il documentario Elegia Sabauda in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025

In questa notizia si parla di: willie - peyote

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Willie Peyote, tour per ballare : "La magia è raccontare la vita"

Da Sarah Toscano a Willie Peyote. Tutte le stelle di Imola in musica

Willie Pejote: «Ho ritrovato la voglia di scrivere, e riparto da qui» - Dieci anni dopo Educazione Sabauda, Willie Peyote chiude la sua "trilogia sabauda" con il nuovo album Sulla riva del fiume, uscito in primavera. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Willie Peyote: «Consumiamo tutto in fretta, ci annoiamo subito e vogliamo cose sempre più belle. Fare schifo è l’unica forma di resistenza» - C’è un’allegria contagiosa, una gran voglia di far musica insieme, di divertirsi e di divertire nel live di Willie Peyote che arriva a Rock in Roma l'8 luglio. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Willie Peyote Documentario Elegia