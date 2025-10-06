Willie Peyote il documentario Elegia Sabauda in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025

In anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screening Willie Peyote – Elegia Sabauda, il documentario dedicato al rapper e cantautore torinese. Il 16 ottobre arriva in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione Special Screening Willie Peyote – Elegia Sabauda, il documentario dedicato al rapper e cantautore torinese Willie Peyote, scritto e diretto da Enrico Bisi, che sarà nelle sale italiane prossimamente con Wanted. Un ritratto caleidoscopico dell'artista attraverso la sua quotidianità fatta di musica, di amicizie, incontri, pensieri e prese di posizione scomode nella sua amata Torino.

