WiiU re_nsyshid v0.43 | Bug Fix per la Lettura Scrittura e un Nuovo Sito Web!

La community di Wii U homebrew ha un nuovo motivo per festeggiare: è stata rilasciata la versione v0.4.3 di rensyshid, il plugin per Aroma che permette di emulare le periferiche “Toys-to-Life” come Skylanders, Disney Infinity e LEGO Dimensions. Questo aggiornamento, sebbene minore, porta con sé un importante fix e una piacevole novità. Cosa è rensyshid?. Per chi non lo conoscesse, rensyshid è un plugin innovativo per il Wii U (che richiede l’ambiente Aroma ) che emula le periferiche USB delle famose serie Toys-to-Life. Grazie ad esso, puoi utilizzare dump digitali delle tue figure, senza doverle avere fisicamente sul portal. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net