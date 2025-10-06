WhatsApp copia Instagram | ecco cosa cambia d’ora in poi
WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento significativo attraverso il programma TestFlight beta per iOS, portando l’app alla versione 25.28.10.72. Questa release introduce modifiche sostanziali all’interfaccia degli stati, riprendendo a piene mani il linguaggio visivo di Instagram Stories e aggiungendo funzionalità di condivisione rapida che rivoluzionano il modo in cui gli utenti possono distribuire i propri contenuti attraverso l’ecosistema Meta. La novità più evidente riguarda il completo restyling dell’interfaccia degli stati. WhatsApp ha infatti spostato il contatore delle visualizzazioni dal lato destro a quello sinistro dello schermo, replicando fedelmente il layout già familiare a milioni di utenti di Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: whatsapp - copia
ACQUISTO COPIA (entro sabato 18 ottobre, prenotazione WhatsApp al 349.3516553) per tutti/e coloro che, dopo averlo letto, vogliono fare l'INCONTRO CON L'AUTRICE + WORKSHOP DI STORIOLOGIA APPLICATA (costo 5€, data da definire insieme). "Il mi Vai su Facebook
Whatsapp copia Instagram: la storica funzione arriva anche sull’app di messaggistica - WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi, si prepara a integrare una nuova funzionalità già nota agli utenti di Instagram. Scrive blitzquotidiano.it
WhatsApp, novità sugli aggiornamenti di stato: cosa cambia - Ormai da molto tempo gli aggiornamenti di stato su WhatsApp hanno un successo sempre crescente tra gli utenti: per questa ragione gli sviluppatori di Meta stanno sviluppando una nuova funzione che ... Segnala ilgiornale.it