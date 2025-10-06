WhatsApp copia Instagram | ecco cosa cambia d’ora in poi

WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento significativo attraverso il programma TestFlight beta per iOS, portando l’app alla versione 25.28.10.72. Questa release introduce modifiche sostanziali all’interfaccia degli stati, riprendendo a piene mani il linguaggio visivo di Instagram Stories e aggiungendo funzionalità di condivisione rapida che rivoluzionano il modo in cui gli utenti possono distribuire i propri contenuti attraverso l’ecosistema Meta. La novità più evidente riguarda il completo restyling dell’interfaccia degli stati. WhatsApp ha infatti spostato il contatore delle visualizzazioni dal lato destro a quello sinistro dello schermo, replicando fedelmente il layout già familiare a milioni di utenti di Instagram. 🔗 Leggi su Screenworld.it

