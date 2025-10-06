whatsapp consente di prenotare il nuovo username ecco come fare

È ancora in fase di sviluppo ma su WhatsApp presto arriverà una nuova funzione che riguarderà tutti gli utenti: sarà infatti possibile scegliere, tra quelli disponibili, un nome utente (username) in modo da poter monitorare al meglio le prestazioni e risolvere potenziali problemi offrendo agli utenti di poter essere identificati con un nickname unico. Di cosa si tratta. " La prenotazione del nome utente è una funzionalità dedicata che consentirà agli utenti di assicurarsi i propri nickname preferiti prima che la funzionalità completa sia ampiamente disponibile", spiegano gli esperti di WaBetaInfo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

