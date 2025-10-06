WhatsApp cambia tutto | grosse novità in arrivo per le chat con il nome utente
WhatsApp si prepara a una delle trasformazioni più importanti dalla sua nascita. Come segnalato dallo Youtuber e divulgatore tech Andrea Galeazzi, la piattaforma di Meta sta lavorando all’introduzione dei nomi utente, una funzione che rivoluzionerà il modo in cui ci si identifica e si comunica sull’app, migliorando la privacy e avvicinando WhatsApp ai suoi concorrenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: whatsapp - cambia
WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio
Ancora una novità, WhatsApp cambia di nuovo: utenti a bocca aperta
WhatsApp cambia pure gli aggiornamenti di stato: di cosa si tratta
WhatsApp traduce i messaggi in tempo reale: cosa cambia? https://open.spotify.com/episode/1bLTAeLgtWygfG1Ml8Axi6 Vai su Facebook