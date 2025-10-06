WhatsApp cambia tutto | grosse novità in arrivo per le chat con il nome utente

Ilnotiziario.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp si prepara a una delle trasformazioni più importanti dalla sua nascita. Come segnalato dallo Youtuber e divulgatore tech Andrea Galeazzi, la piattaforma di Meta sta lavorando all’introduzione dei nomi utente, una funzione che rivoluzionerà il modo in cui ci si identifica e si comunica sull’app, migliorando la privacy e avvicinando WhatsApp ai suoi concorrenti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: whatsapp - cambia

WhatsApp, brutte notizie per chi lo usa da Pc: la app cambia in peggio

Ancora una novità, WhatsApp cambia di nuovo: utenti a bocca aperta

WhatsApp cambia pure gli aggiornamenti di stato: di cosa si tratta

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Cambia Tutto Grosse