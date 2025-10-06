Weekend all’insegna dei Lego | Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport

Ecodibergamo.it | 6 ott 2025

LA MANIFESTAZIONE. Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport: terza edizione dell’evento che unisce gioco, creatività e comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

