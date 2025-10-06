Weekend all’insegna dei Lego | Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport
LA MANIFESTAZIONE. Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport: terza edizione dell’evento che unisce gioco, creatività e comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Weekend all’insegna dei Lego: Bergamo Brick City alla Cittadella dello Sport - Bergamo si prepara a vivere una nuova grande festa della creatività e della fantasia: sabato 11 ottobre dalle 14 alle 19. Come scrive ecodibergamo.it
Lego, a Bergamo il David di Michelangelo realizzato con 635mila mattoncini: «6 mesi per progettarlo, 3mila ore per costruirlo» - Per essere precisi, 635mila pezzi che formano una replica precisissima del David di Michelangelo, un'opera che all'arista Pierluigi Alberto Cervati è costata ... Da corriereadriatico.it