Wayne e Wyatt Rhodes puntano alla WWE | Sfideremo i tag team più forti

Wayne e Wyatt Rhodes possono vantare esperienza sul ring della AEW e Ring of Honor, ma la coppia ha già messo gli occhi su alcuni potenziali dream match alla WWE. In un’intervista con MuscleManMalcolm, i due hanno rivelato contro chi vorrebbero lottare nella compagnia di Stamford. Wayne ha dichiarato di voler affrontare i Motor City Machine Guns, aggiungendo che di recente i Rhodes hanno incontrato i due. Ha poi menzionato anche i DIY come un’altra coppia con cui lui e Wyatt vorrebbero collaborare sul ring. Wyatt, invece, ha espresso il desiderio di vedere una reunion a tempo pieno degli Usos, sottolineando che, nonostante Jimmy e Jey siano tra i tag team più dominanti nella storia della WWE, lui e Wayne sarebbero pronti a “dargli una bella lezione!”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

