wang yi in italia roma e il nuovo bilanciamento con pechino

L’agenda delle relazioni Italia-Cina si arricchisce questa settimana. In visita a Roma e Svizzera (dal 7-12 ottobre), il ministro degli Esteri cinese, il capo della diplomazia del Partito Comunista Wang Yi, incontrerà mercoledì 8 ottobre, a Villa Madama, l’omologo Antonio Tajani, con cui co-presiederà la XII riunione del Comitato Intergovernativo Italia-Cina. Successivamente sarà ricevuto al Quirinale per un faccia a faccia con il Presidente Sergio Mattarella. Un anno fa, con la missione del capo dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pechino, i due Paesi hanno firmato un piano d’azione triennale e diversi memorandum di cooperazione che hanno ravvivato, in due diversi momenti, i venti anni del partenariato strategico. 🔗 Leggi su Formiche.net

