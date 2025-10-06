Wang Yi in Italia Roma e il nuovo bilanciamento con Pechino
L’agenda delle relazioni Italia-Cina si arricchisce questa settimana. In visita a Roma e Svizzera (dal 7-12 ottobre), il ministro degli Esteri cinese, il capo della diplomazia del Partito Comunista Wang Yi, incontrerà mercoledì 8 ottobre, a Villa Madama, l’omologo Antonio Tajani, con cui co-presiederà la XII riunione del Comitato Intergovernativo Italia-Cina. Successivamente sarà ricevuto al Quirinale per un faccia a faccia con il Presidente Sergio Mattarella. Un anno fa, con la missione del capo dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pechino, i due Paesi hanno firmato un piano d’azione triennale e diversi memorandum di cooperazione che hanno ravvivato, in due diversi momenti, i venti anni del partenariato strategico. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: wang - italia
LIVE Paolini-Xinyu Wang, Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine confermata nel secondo singolare
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: vince Cocciaretto, ora Jasmine!
LIVE Paolini-Wang Xinyu, Italia-Cina 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!
Dal 26 al 28 settembre, l'Annuario d'Arte Contemporanea Cina-Italia (AACC-I) partecipa al Festival del Libro d'Arte al MAMbo. Il 28 (domenica) alle ore 11:00 Pengpeng Wang presenterà l'AACC-I con Angelo D'Amato (Comitato Accademico e Artistico dell’Ann Vai su Facebook
Wang Yi in Italia. Roma e il nuovo bilanciamento con Pechino - 12 ottobre), il ministro degli Esteri cinese, il capo della diplomazia del Partito Comunista ... Secondo formiche.net
Cina: ministro degli Esteri visitera’ l’Italia, viaggera’ in Svizzera per tenere incontri - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera' l'Italia e terra' la 12esima riunione congiunta del Comitato governativo Cina- Da romadailynews.it