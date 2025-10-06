Una voragine, provocata dall'ultima forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, è stata recintata con una rete e abbandonata al suo inevitabile degrado. Siamo a piazza Irnerio, tra le fermate della Metro A Cornelia e Baldo Degli Ubaldi. A segnalarcela è Mario: «È lì da tre mesi. La buca sta provocando non pochi problemi al traffico, visto che si trova in prossimità di un incrocio». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Voragine recintata e traffico in tilt a piazza Irnerio #lafotodeilettori