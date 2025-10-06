Voragine recintata e traffico in tilt a piazza Irnerio #lafotodeilettori

Iltempo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una voragine, provocata dall'ultima forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, è stata recintata con una rete e abbandonata al suo inevitabile degrado. Siamo a piazza Irnerio, tra le fermate della Metro A Cornelia e Baldo Degli Ubaldi. A segnalarcela è Mario: «È lì da tre mesi. La buca sta provocando non pochi problemi al traffico, visto che si trova in prossimità di un incrocio». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

voragine recintata e traffico in tilt a piazza irnerio lafotodeilettori

© Iltempo.it - Voragine recintata e traffico in tilt a piazza Irnerio #lafotodeilettori

In questa notizia si parla di: voragine - recintata

Monte Mario senza pace: una voragine manda in tilt il traffico - Dopo la fuga di gas la sera del 25 giugno con tanto di abitazioni evacuate e cittadini in strada, il cambio di viabilità legato alla chiusura di via ... Si legge su romatoday.it

Ercolano, via Benedetto Cozzolino: auto inghiottita da una voragine, traffico in tilt - In via Benedetto Cozzolino, nella giornata di oggi, una voragine apertasi sull’asfalto ha inghiottito un’auto. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Voragine Recintata Traffico Tilt