Von der Leyen contro tutti | oggi al Parlamento Ue le mozioni di censura Chi vuole sfiduciarla perché e cosa rischia

Da Strasburgo – L’Aula del Parlamento europeo si prepara a vagliare due nuove mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Per la seconda volta in appena tre mesi, i deputati europei saranno chiamati a discutere (lunedì 6 ottobre) e votare (giovedì 9 ottobre) non una, ma due mozioni di censura contro la Commissione europea guidata dalla leader tedesca. A presentarle sono stati i due gruppi agli estremi dell’emiciclo: The Left (sinistra) e i Patrioti per l’Europa (destra). Sebbene prive del sostegno necessario per essere approvate – i principali gruppi, Popolari (PPE), Socialisti (S&D) e Liberali (RE), hanno già annunciato il loro voto contrario – le iniziative rappresentano comunque un nuovo banco di prova per von der Leyen, la cui leadership è sempre più sotto osservazione dall’inizio del suo secondo mandato. 🔗 Leggi su Open.online