Von der Leyen contro tutti | oggi al Parlamento Ue le mozioni di censura Chi vuole sfiduciarla perché e cosa rischia
Da Strasburgo – L’Aula del Parlamento europeo si prepara a vagliare due nuove mozioni di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Per la seconda volta in appena tre mesi, i deputati europei saranno chiamati a discutere (lunedì 6 ottobre) e votare (giovedì 9 ottobre) non una, ma due mozioni di censura contro la Commissione europea guidata dalla leader tedesca. A presentarle sono stati i due gruppi agli estremi dell’emiciclo: The Left (sinistra) e i Patrioti per l’Europa (destra). Sebbene prive del sostegno necessario per essere approvate – i principali gruppi, Popolari (PPE), Socialisti (S&D) e Liberali (RE), hanno già annunciato il loro voto contrario – le iniziative rappresentano comunque un nuovo banco di prova per von der Leyen, la cui leadership è sempre più sotto osservazione dall’inizio del suo secondo mandato. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: leyen - tutti
Dazi, verso intesa Usa-Ue: domenica von der Leyen vedrà Trump | Il presidente: "Quello con l'Europa sarà l'accordo più grande di tutti"
Dazi: 'Con l'Ue l'accordo più grande di tutti'. Domenica Trump in Scozia con von der Leyen. Il 15% base dell'intesa
Dazi, intesa Trump-von der Leyen su tariffe al 15%: “Accordo più grande di tutti”
Ursula von der Leyen - President of the European Commission - Fanpage IO NON VOGLIO UN'EUROPA IN GUERRA. Non sono solo io a rifiutare un’Europa in guerra. Siamo in tanti a chiedere che le risorse vadano a istruzione, salute, ambiente e a tutti quei Vai su Facebook
Nel discorso di Von der Leyen un contentino per tutti. Ma senza anima - X Vai su X
Due voti di censura inutili contro Ursula von der Leyen - Gli eurodeputati chiamati a discutere e votare due mozioni presentate rispettivamente dal gruppo di estrema sinistra The Left e dal gruppo di estrema destra dei Patrioti per l’Europa ... Secondo ilfoglio.it
Von der Leyen contro tutti: oggi al Parlamento Ue le mozioni di censura. Chi vuole sfiduciarla, perché e cosa rischia - E anche nella «maggioranza» cresce l'insofferenza L'articolo Von der Leyen contro tutti: oggi al Parlamento Ue le m ... Lo riporta msn.com