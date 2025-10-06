Volley serie B | da sabato prossimo si fa sul serio col debutto casalingo contro Montorio 4 Torri a Bassano ultimo test vincente
Nell’ultima amichevole della fase di preparazione precampionato, la 4 Torri è andata a vincere a Bassano per 3-0. E’ stato poi disputato anche un quarto set, che si è aggiudicato la squadra di casa. Nell’occasione la squadra ferrarese ha preferito non schierare Mirko Dalmonte e Leonardo Focosi, tenuti a riposo precauzionale dopo le fatiche degli allenamenti delle ultime settimane. Coach Pupo Dall’Olio (nella foto) ha schierato dunque un sestetto iniziale con Ciardo in regia, Bellia opposto, Margutti e Rossetti in banda, Dosi e Reccavallo al centro, Poli libero. Una formazione che in pratica ha dominato i primi due parziali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pallavolo, Serie B maschile: la Rossopomodoro Volo perde l'amichevole in casa del neopromosso Termini - Dopo il doppio confronto con la Scalia Sciacca, tante le lacune da colmare ad una settimana dall’inizio del campionato per il sestetto di Nicola Ferro. Segnala palermotoday.it