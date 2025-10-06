Volley opossum in campo in Brasile | panico tra le giocatrici – Video

Persone, cani, gatti: di invasioni in campo nel mondo dello sport se ne vedono parecchie. Ma quella avvenuta in Brasile, durante un match di pallavolo, entra di diritto tra quelle più bizzarre della storia. Un opossum gigante infatti è entrato in campo all’improvviso, scatenando il panico tra le giocatrici in campo. È successo nel corso della semifinale del campionato Paulista di volley femminile tra Barueri e Osasco in Brasile. Durante il tie break conclusivo del quinto set, sul 12-15 per l’Osasco, l’animale ha attraversato il campo, prendendo di sorpresa le giocatrici.????????????????????Brezilya’da oynanan maçta dev s?çan benzeri bir opossum sahaya girerek oyuncular? korkutmu? pic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Volley, opossum in campo in Brasile: panico tra le giocatrici – Video

In questa notizia si parla di: volley - opossum

Pallavolo Brasile - Un opossum invade il campo durante Barueri - Osasco - X Vai su X

Volley, opossum gigante in campo in Brasile: panico tra le giocatrici - Durante la semifinale del campionato Paulista di volley femminile tra Barueri e Osasco è entrato in campo un opossum, simile a un ratto, che ha spaventato ... Scrive libero.it

Mondiali volley femminili, Italia-Brasile 3-2: azzurre in finale contro la Turchia - 2 ed è in finale ai Mondiali femminili di volley al termine di una partita pazzesca in cui le ragazze di Velasco hanno dato tutto. Secondo sport.sky.it