Volley femminile ritorna la serie A Esordio in salita | c’è il Talmassons
Ci sono voluti quasi 7.500 giorni, e quasi 250 mesi, per l’esattezza rispettivamente 7.444 e 244, ma la pallavolo femminile cittadina torna in serie A, sia pure nella A2 in cui era sprofondata il 20 marzo del 2005, dopo l’amarissima retrocessione da quella A1 femminile, più o meno nel solco di quella di vent’anni fa, ripartendo dal basso. CAMBIATA. La pallavolo in questi vent’anni è cambiata profondamente, a Modena come altrove, ma la voglia di crescere è rimasta immutata, anche se in città la pallavolo femminile ha trovato sempre meno spazio, come purtroppo ha testimoniato perfettamente la triste vicenda del campo di gioco del Volley Modena: quello che rimane da capire è se, a parte tutto, ci sia ancora spazio e modo per rinverdire i tempi di CIV & CIV, Isola Verde, ed Anthesis, e se ci siano anche le persone giuste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: volley - femminile
Bilancio comunque positivo per la #Under14 femminile del Migliarino Volley, di scena a Livorno per il primo preliminare di categoria. Una sconfitta contro una "corazzata" come Volley Project Livorno, e una vittoria combattuta contro Lupi S. Croce Volleyball. Vai su Facebook
