Volley femminile inizia la Serie A1 senza tante campionesse del mondo | dove giocheranno le azzurre

La stagione dei club è pronta a ripartire dopo un’estate che resterà per sempre nella memoria degli appassionati di volley italiano. Il 2025 ha regalato all’Italia una tripletta leggendaria – oro olimpico a Parigi, titolo mondiale e secondo trionfo consecutivo in Volleyball Nations League – e ora le protagoniste di quelle imprese tornano a indossare le maglie delle rispettive squadre. La Serie A1 Tigotà 202526 scatterà lunedì 6 ottobre, con un livello tecnico mai così alto e con gran parte delle stelle azzurre ancora protagoniste nei palazzetti italiani. Non mancheranno però le novità: due colonne della nazionale, Alessia Orro e Myriam Sylla, hanno deciso di provare l’avventura all’estero, lasciando per la prima volta il campionato di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

