La Serie A1 2025-2025 di volley femminile ha aperto i battenti con un Monday Night da brividi, un lunedì sera caratterizzato dalla disputa in contemporanea delle sette partite valide per la prima giornata del massimo campionato italiano. Le pallavoliste sono tornate in campo con le maglie dei rispettivi club dopo l’intensa estate dedicata alle Nazionali e culminata con il trionfo dell’Italia ai Mondiali. Conegliano si è presentata ai nastri di partenza per difendere lo scudetto dall’assalto di Milano, Novara e Scandicci. Conegliano ha tremato sul campo di Busto Arsizio: le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo si sono trovate sotto per 0-2, riuscendo poi a prodigarsi in una superlativa rimonta e a scacciare gli incubi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Conegliano rimonta da 0-2: show di Haak. Egonu e Antropova trascinano Milano e Scandicci in Serie A1