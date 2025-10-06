Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia perde solo al tie break la battaglia con Vallefoglia

Inizia il campionato ed è sconfitta per la Bartoccini MC Restauri Perugia. Ma rispetto al recente passato è una sconfitta diversa: le ragazze di Andrea Giovi sono scese in campo con coraggio e determinazione, riuscendo a strappare un punto alla Megabox Vallefoglia, una delle formazioni a caccia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: volley - femminile

Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

JUST IN: Igor Gorgonzola Novara secures first win after sweeping Consolini in three sets: 25-16, 25-23, 25-23. #SerieA1 #pallavolo #volleyball Lega Volley Femminile - X Vai su X

#5ottobre New Volley Rezzato, la pallavolo femminile rezzatese ancora in Serie D! È stata presentata presso il municipio la rosa delle atlete del New Volley Rezzato che affronterà per il secondo anno consecutivo il campionato di Serie D. La società e la squ Vai su Facebook

Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 6 ottobre, programma, streaming - 30) si gioca tutta la prima giornata della serie A1 di volley femminile 2025- oasport.it scrive

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri continua a ben impressionare ed è pronta per il campionato - Un segnale importante è arrivato ieri pomeriggio nell'allenamento congiunto che la Bartoccini MC Restsuri Perugia ha disputato contro la SMI Roma Volley. Come scrive perugiatoday.it