Vogliono fare chiarezza sulle lettere della pista di Londra per capire se davvero Emanuela è stata segregata lì | Pietro Orlandi convocato in commissione d’inchiesta
Una bara vuota ha guidato sabato il corteo per gli scomparsi a Roma fino al “Palazzaccio” in Piazza Cavour, sede della Corte di Cassazione e simbolo della giustizia invocata dai tanti familiari di cittadini “ scomparsi, non sepolti”. Questo era l’inno della marcia guidata da Roberta Carassai, la madre di Alessandro Venturelli scomparso nel 2020 a Sassuolo. C’era in testa Pietro Orlandi, pronto a sostenere tutte le famiglie che, come lui, cercano giustizia e verità per chi è stato inghiottito dal buio tra cui, 42 anni fa, sua sorella Emanuela Orlandi. E proprio per far luce sul mistero della cittadina vaticana scomparsa nel cuore di Roma il 22 giugno del 1983, domani la commissione di inchiesta Orlandi-Gregori ascolterà Orlandi, atteso per le 13,30 a Palazzo San Macuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: vogliono - fare
Dazi, cosa vogliono fare i leader Ue e Meloni per rispondere alle tariffe del 30% di Trump
Milano, Crosetto difende Sala: “I pm vogliono fare le leggi, sono pericolosi”. Ma FdI e Lega cavalcano l’inchiesta
Il futuro è nei quartieri-mondo: "Mi piace fare festa tra la gente. I giovani vogliono sentirsi comunità"
Il nostro piano per i giovani toscani che vogliono lavorare, fare impresa e fare ricerca. MeritiAMO la Toscana, grazie all’Europa! Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti! @inprimopiano #casariformista Vai su Facebook
"Vogliono fare weekend lungo", così Meloni attacca sciopero 3 ottobre e opposizioni - X Vai su X