Voglio dimostrare che la disabilità non è un limite | Michael Benthuas sarà la prima astronauta ad andare nello Spazio in sedia a rotelle
Michaela Benthaus, ingegnera dell’Agenzia spaziale europea (Esa) di 33 anni, sarà la prima astronauta nello spazio in sedia a rotelle. Parteciperà a una missione suborbitale a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin, l’azienda fondata da Jeff Bezos. La data del lancio non è ancora stata resa nota: “Sarà Blue Origin ad annunciarlo ufficialmente”, ha dichiarato oggi Benthaus al Corriere della Sera. L’ingegnera ha subito un incidente il 30 settembre 2018 durante una discesa in mountain bike: “ All’inizio è stato devastante. Ma ho deciso di non definirmi attraverso ciò che avevo perso “. Dopo la laurea in meccatronica e un master in ingegneria aerospaziale, Michaela è entrata all’Esa, dove lavora sugli esperimenti di radio-occultazioni marziane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
