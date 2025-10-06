H elena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti durante l’edizione del Grande Fratello che li ha visti protagonisti, dando vita a una relazione che oggi appare più forte che mai. «Sì, sta crescendo sempre di più questo amore» ha detto Helena durante l’intervista a Verissimo, mentre Javier ha aggiunto con decisione: «Io non ci voglio mettere molto tempo, sogno il matrimonio». La coppia, che ora vive insieme a Terni, ha scelto una vita lontana dal caos di Milano, trovando un equilibrio che li rende sereni. «È vero, sono tranquilla a Terni, poi mi sposto ovviamente», ha confermato Helena, mentre Javier ha sottolineato: « Stiamo convivendo, a Terni, facendo una vita più tranquilla rispetto a quella di Milano ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Vogliamo formare una famiglia, senza fare passi affrettati»