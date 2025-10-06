Vogherese-Nuova Sondrio | i video degli episodi incriminati
Contro la Vogherese, ieri, per la Nuova Sondrio è arrivata la sesta sconfitta su sei gare disputate in campionato. Episodi incriminatiA pesare fortemente sul risultato, però, due episodi che hanno penalizzato la formazione guidata da mister Marco Amelia: in chiusura di primo tempo, infatti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
La Nuova Sondrio non si sblocca neanche a Voghera - Non basta una prestazione più che accettabile della Nuova Sondrio su un campo a dir poco in pessime condizioni nello stadio Parisi di Voghera per ottenere i primi punti di questo campionato di serie D ...