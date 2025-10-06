Voci dal Risorgimento - Teatro itinerante

Una giornata immersiva nella storia del Risorgimento. Un racconto condiviso, tratto da una delle opere più famose della letteratura italiana per ragazzi post-risorgimentale. Nel 1866 Edmondo de Amicis è presente come militare nella battaglia del 24 Giugno a Custoza. Nel 1886, vent’anni dopo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

