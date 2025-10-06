Vlahovic via dalla Juventus, si lavora alla cessione del serbo a gennaio: i bianconeri hanno già individuato il sostituto in Premier League per l’attacco. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è appeso a un filo. La rottura sul rinnovo contrattuale e la necessità del club di fare cassa spingono verso un addio che potrebbe consumarsi già a gennaio. E la dirigenza bianconera, consapevole di questa possibilità, si è già mossa per individuare il sostituto ideale. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’ Inghilterra e riportate da TeamTalk, il prescelto arriverebbe dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus già a gennaio? I bianconeri si stanno già muovendo sul suo sostituto: potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il nome