Vlahovic via dalla Juventus già a gennaio? I bianconeri si stanno già muovendo sul suo sostituto | potrebbe arrivare dall’Inghilterra Il nome

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic via dalla Juventus, si lavora alla cessione del serbo a gennaio: i bianconeri hanno già individuato il sostituto in Premier League per l’attacco. Il futuro di  Dusan Vlahovic  alla  Juventus  è appeso a un filo. La rottura sul rinnovo contrattuale e la necessità del club di fare cassa spingono verso un addio che potrebbe consumarsi già a gennaio. E la dirigenza bianconera, consapevole di questa possibilità, si è già mossa per individuare il sostituto ideale. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dallInghilterra  e riportate da  TeamTalk, il prescelto arriverebbe dalla  Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic via dalla juventus gi224 a gennaio i bianconeri si stanno gi224 muovendo sul suo sostituto potrebbe arrivare dall8217inghilterra il nome

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus già a gennaio? I bianconeri si stanno già muovendo sul suo sostituto: potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il nome

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

vlahovic via juventus gi224Vlahovic via dalla Juventus, il serbo è stato chiaro: definite le modalità della separazione, ecco cosa succederà nei prossimi mesi - Vlahovic via dalla Juventus, il serbo ha deciso il suo futuro: vuole restare fino a giugno per liberarsi a zero e strappare un super ingaggio Un piano chiaro, una strategia precisa per il suo futuro. Si legge su juventusnews24.com

vlahovic via juventus gi224Tuttosport in prima pagina verso Juventus-Milan: "Vlahovic, il diavolo in corpo" - "Vlahovic, il diavolo in corpo": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che, in vista di Juventus- Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Via Juventus Gi224