Vlahovic Juve, il centravanti serbo non ha inciso nei 21 minuti in campo contro il Milan: le statistiche sul serbo non mentono. Ci sono partite in cui i numeri, più di ogni altra cosa, raccontano una verità cruda e inappellabile. È il caso dello spezzone di gara disputato da Dusan Vlahovic nel finale del big match tra Juve e Milan. Entrato per dare la scossa e provare a vincere la partita, il bomber serbo è stato invece un vero e proprio fantasma, un corpo estraneo alla manovra. Le statistiche dei suoi 21 minuti in campo sono a dir poco allarmanti. Il dato che fa più rumore, per un centravanti del suo calibro, è quello dei tiri: zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, non un grande impatto del serbo contro il Milan: i numeri relativi allo spezzone di gara del serbo non mentono