Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex portiere, sulla polemica in corso con il giornalista Ivan Zazzaroni. Tutti i dettagli in merito. La polemica tra Emiliano Viviano e Ivan Zazzaroni continua a infiammare il mondo del calcio. Dopo il post pubblicato dal direttore del Corriere dello Sport, che aveva sollevato alcune critiche nei confronti dell’ex portiere, è arrivata la risposta dell’ex portiere dell’ Inter durante un intervento su TvPlay. L’ex numero uno ha risposto alle accuse, difendendo la sua posizione con toni decisamente accesi. La discussione ha acceso i riflettori su un diverbio che, sebbene partito sui social, sta alimentando il dibattito anche nelle trasmissioni sportive, con entrambe le parti pronte a confrontarsi sul tema. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano torna su Zazzaroni: «So che sei abituato a minacciare, ma…»