Viviano attacca Zazzaroni | Io in nazionale Lui a Ballando Ricordiamoci cosa ha fatto…

Inter News 24 Le parole di Emiliano Viviano, ex portiere, sulla polemica in corso con il giornalista Ivan Zazzaroni. Tutti i dettagli in merito. Emiliano Viviano, ex portiere dell’ Inter, a Tv Play ha risposto alle accuse di Ivan Zazzaroni. LA RISPOSTA DI VIVIANO – Penso che si riferisse a me, forse perché l’altro giorno qui ho detto che non mi piace sentire Zazzaroni come opinionista. Ho pensato un po’ a come rispondere, ci sono un po’ di cose inesatte in ciò che dice. La prima: Zazzaroni è un giornalista sportivo e giudica, quindi dovrebbe anche essere giudicato. Io non ho detto che è scemo o mediocre o che si deve reinventare facendo il giudice a Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Internews24.com

