C’è un termine che più di ogni altro, a mio modo di vedere, disegna la realtà in cui siamo immersi e quel termine è “iperoggetto”, coniato dal filosofo statunitense Timothy Morton. Cos’è un iperoggetto? È una realtà di enormi dimensioni in cui siamo calati, di cui siamo – volenti o nolenti – partecipi. L’esempio più calzante è il riscaldamento globale, cui contribuiamo con quasi tutte le nostre azioni, dal tragitto in auto che compiamo ogni giorno, alla scatola di uova con involucro in plastica che acquistiamo in negozio. Oppure quando depositiamo i nostri soldi in banca e questi vengono utilizzati per finanziare grandi opere oppure pannelli solari a terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Viviamo dentro iperoggetti: cosa possiamo fare per non restare impotenti?