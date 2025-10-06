Vivere | un nuovo programma tv dedicato ai pensionati

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo programma televisivo dedicato interamente ai pensionati. Va in onda da lunedì 6 ottobre, alle ore 20.15 su Rete 8, “Vivere” ideato e condotto dalla giornalista Katia Giammaria.La trasmissione offrirà in mezz’ora consigli semplici e preziosi.Dall'esperta di alimentazione alla ginnastica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vivere - nuovo

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Giovanni, diploma da centista e un nuovo percorso da vivere: "Il Canova scuola di vita. L'omperfezione è un qualcosa che dobbiamo abbracciare"

“Abbandonato dopo l’arrivo di un nuovo cucciolo, il cagnolino Onix continua a vivere davanti il cancello di casa”: commozione sui social – IL VIDEO

Diletta Leotta, nuovo programma di domenica su Dazn - Domenica 21 settembre si accendono i riflettori di Fuoriclasse - Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vivere Nuovo Programma Tv