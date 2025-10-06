Vittorio Sgarbi il legale della figlia accusa la Rai | Nessun contraddittorio nei talk di Matano Venier e Balivo A rischio l' incolumità di Evelina

Nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Evelina Sgarbi, figlia dell?ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino, Vittorio Sgarbi. Il suo legale, l?avvocato Lorenzo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Vittorio Sgarbi, il legale della figlia accusa la Rai: «Nessun contraddittorio nei talk di Matano, Venier e Balivo. A rischio l'incolumità di Evelina»

vittorio - sgarbi

