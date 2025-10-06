Vittoria Occhiuto Calabria | il commento di Giusi Princi sui social

Vittoria Occhiuto Calabria: l’on. Princi celebra il risveglio identitario della regione e rilancia la visione di sviluppo, innovazione e orgoglio civile.. Arriva via social il commento dell’europarlamentare Giusi Princi sulla netta affermazione di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria. Un messaggio carico di entusiasmo, orgoglio e visione, che celebra non solo il risultato elettorale, ma anche il risveglio identitario di un’intera regione. «Ha vinto una Calabria che non si è piegata». “Importante vittoria in #Calabria che consacra un grande Presidente!” – scrive Princi, sottolineando come il voto abbia premiato una visione politica fondata su sviluppo, infrastrutture e internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

