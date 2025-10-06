Vittoria Occhiuto Calabria | il commento di Giusi Princi sui social
Vittoria Occhiuto Calabria: l’on. Princi celebra il risveglio identitario della regione e rilancia la visione di sviluppo, innovazione e orgoglio civile.. Arriva via social il commento dell’europarlamentare Giusi Princi sulla netta affermazione di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria. Un messaggio carico di entusiasmo, orgoglio e visione, che celebra non solo il risultato elettorale, ma anche il risveglio identitario di un’intera regione. «Ha vinto una Calabria che non si è piegata». “Importante vittoria in #Calabria che consacra un grande Presidente!” – scrive Princi, sottolineando come il voto abbia premiato una visione politica fondata su sviluppo, infrastrutture e internazionalizzazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: vittoria - occhiuto
Elezioni regionali in Calabria. Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto verso una vittoria larga al 60%
Urne chiuse in Calabria, exit poll: Occhiuto verso una netta vittoria. Tridico staccato di...
Elezioni regionali Calabria, proiezioni in tempo reale: cdx di Occhiuto verso la vittoria (59-63%) sul candidato di csx Tridico (35,5%-39,5%)
Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Avanti tutta! #calabria #occhiuto #salvini #lega #centrodestra - X Vai su X
Elezioni regionali in Calabria: Occhiuto verso una larga vittoria Vai su Facebook
Vince Occhiuto, la Calabria resta al centrodestra - ROMA (ITALPRESS) – Si profila una larga vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria. Secondo iltempo.it
Calabria, Occhiuto vince le elezioni: le reazioni dopo il successo alle urne - Occhiuto riconfermato alla guida della Regione con un ampio consenso: il centrodestra rafforza la sua leadership in Calabria dopo le ultime elezioni. Lo riporta notizie.it