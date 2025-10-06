Visti Cina arriva il primo programma per attirare i talenti Stem dal resto del mondo
Mentre gli Stati Uniti hanno varato una tassa da 100mila dollari sui visti per il lavoratori qualificati dall'estero, Pechino strizza l'occhio ai professionisti stranieri. 🔗 Leggi su Wired.it
Cina: Shanghai offre incentivi, visti a creatori di contenuti globali
Cina: introdurra’ nuovo tipo di visti per giovani professionisti in scienza, tecnologia
Accordo Putin-Xi per la costruzione di due gasdotti verso Pechino. Basta visti per i russi che vogliono entrare in Cina
Cina introduce visti gratuiti per russi (15 set 2025 - 14 set 2026) ? Putin: "gesto estremamente gentile" Viaggi business +27% Trade bilaterale 2024: 244,8 miliardi USD Partnership strategica rafforzata! #Russia #Cina #VisaFree #Trade - X Vai su X
La Cina aggiungerà un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della tecnologia, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri. Questo nuovo tipo di visto mira ad age Vai su Facebook
Cina: portavoce Esteri, nuovo visto K promuove scambi, cooperazione tra giovani talenti sci-tech nazionali, stranieri - La Cina aggiungera' un visto di tipo K alle sue categorie di visti ordinari, disponibile per i giovani professionisti nel campo della scienza e della ... romadailynews.it scrive
Cina, irragionevole revoca Usa a visti per nostri studenti - La Cina "si oppone con forza" ai piani americani sulla revoca dei visti per gli studenti cinesi. Come scrive ansa.it