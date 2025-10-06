Visita guidata tra i saloni di villa Tasca | dal primo conte donna al Parsifal di Wagner

Domenica 12 Ottobre ore 10:30, lasciati coinvolgere in una visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita. Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle.

