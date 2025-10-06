Visita congiunta a Villa Molin e Villa Giusti dell' armistizio

In occasione della Giornata delle ville venete Villa Molin sarà aperta tutto il giorno: vi invitiamo a scoprire il nostro territorio con delle visite speciali.Ore 10 - Visita congiunta con Villa Giusti dell’armistizio. Una visita speciale che vi porterà a scoprire due splendide dimore a poca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: visita - congiunta

? Manca pochissimo! Sabato 27 settembre ti aspetta un appuntamento da non perdere! I Cadetti Matematici Pionieri tornano protagonisti in una speciale visita congiunta tra l’Archivio Storico e il Museo Civico di Modena. Due mostre, un solo filo conduttor Vai su Facebook

Dom 28 sett, ore 15.30, visita guidata congiunta offerta da Museo Golgi e Museo per la Storia dell'Università. - X Vai su X

Speciale visita guidata a villa e parco: "Giuseppe Pambieri ha inciso per Villa Molin la voce di Vincenzo Scamozzi" - A Villa Molin, capolavoro rinascimentale sulle sponde di Canale Battaglia a Padova è ora possibile. Lo riporta padovaoggi.it

Villa Molin apre le domeniche pomeriggio d'autunno - Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco ... Da padovaoggi.it