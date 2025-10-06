Visita congiunta a Villa Molin e Villa Giusti dell' armistizio

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata delle ville venete Villa Molin sarà aperta tutto il giorno: vi invitiamo a scoprire il nostro territorio con delle visite speciali.Ore 10 - Visita congiunta con Villa Giusti dell’armistizio. Una visita speciale che vi porterà a scoprire due splendide dimore a poca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

