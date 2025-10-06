Vis tosta classifica bugiarda Ma occhio alle sbandate difensive
Il Lupo ringhioso dell’inizio, ha ben presto dovuto ripiegare in difesa. Non era la Vis la ciccia per i suoi denti. Dice il difensore Edoardo Lancini che "Pesaro non vale la classifica attuale e arriverà ai playoff". La prima affermazione è suffragata dalle prestazioni, al di là di numeri piuttosto neutri: 8 punti in 8 gare, 8 gol fatti e altrettanti subiti. Perché se le due sconfitte (Arezzo e Forlì) ci stanno e il successo col Livorno non ammette discussioni, i 5 pareggi puzzano di vittorie mancate più che di punti conquistati. La seconda affermazione prendiamola come augurio, ben sapendo però che certe situazioni vanno raddrizzate in fretta, prima che la stagione prenda una piega indesiderata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
