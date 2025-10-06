Virzì | Dalle piazze per Gaza un’alleanza padri-figli contro gli estremismi
Il film della manifestazione di sabato secondo il regista, anche lui sceso in strada per sostenere la causa palestinese. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: virz - piazze
Manifestazioni da nord a sud, in mille al corteo di Firenze. Attesi 10mila manifestanti al Colosseo. Landini: «Domani vedrete le piazze piene» Vai su Facebook
Gaza, le piazze in assemblea - Le piazze del centro storico si riempiono con due assemblee pubbliche in vista dello sciopero generale promosso da Usb, indetto per "fermare il genocidio in Palestina". Si legge su ilrestodelcarlino.it
Gaza, la Cgil il 19 nelle piazze. Bandiera palestinese a Roma: Pd astenuto - Mentre l’occupazione di Gaza provoca reazioni di piazza e la Cgil si prepara a manifestare, il Pd romano rimedia un’altra brutta figura. Come scrive ilfattoquotidiano.it