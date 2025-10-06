Virus West Nile muore a 84 anni | era in ospedale da settimane
Fermo, 6 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta, Vittorio Vallesi, l’84enne di Montegranaro che era stato il primo caso accertato di West Nile nel fermano (il secondo nelle Marche) di cui si era avuta notizia il 21 settembre scorso, mentre era già ricoverato all’ospedale di Macerata (la prima febbre l’aveva accusata lo scorso 31 agosto) dove è deceduto, probabilmente per insieme di concause viste le patologie di cui soffriva, circondato dall’affetto dei suoi cari. A dare la notizia il sindaco Endrio Ubaldi che, da quando ha appreso del caso e ne ha informato la cittadinanza mettendo in campo tutti i provvedimenti richiesti in casi simili e stabiliti dal Dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell’Ast, si è tenuto costantemente in contatto con i familiari per essere aggiornato sulle condizioni dell’anziano concittadino e seguire gli sviluppi della situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
