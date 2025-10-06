virtus contro napoli vale doppio partire forte dopo il ko in eurolega

E’ una Olidata Virtus vogliosa di lasciarsi alle spalle l’Eurolega e di concentrarsi sull’esordio in campionato alle 20: scende in campo sul parquet del PalaDozza per affrontare, nella prima giornata di serie A, Napoli. Dalla bella prova, con vittoria contro il Real Madrid martedì scorso si è passati alla sconfitta e ai 103 punti subiti a Valencia, con il più classico degli alti e bassi degli avvi di stagione e adesso, dopo la doppia sfida continentale, è arrivato il momento per i bianconeri di fare il loro esordio in campionato. La difesa del tricolore che i bianconeri hanno cucito sulle canotta, inizia proprio dal confronto con i campani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

