Bologna, 6 ottobre 2025 - Buona la prima anche in campionato. Bissando il successo di Eurolega di martedì scorso, la Virtus con lo scudetto cucito sulle canotte batte, all’esordio in serie A Napoli dominando dall’inizio alla fine un confronto che in effetti, salvo le prime battute iniziali, non ha mai avuto storia e ha visto la Virtus allungare fino a toccare il +20 ad inizio della terza frazione di gioco. Senza Vildoza, la Virtus trova punti ed energia da tanti elementi diversi, a conferma della qualità diffusa a disposizione di Dusko Ivanovic nella sua Virtus, con il coach montenegrino che sembra centellinare le energie dei suoi anche in vista dei prossimi appunti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, esordio vincente in campionato: con Napoli è una passeggiata