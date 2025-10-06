Viottolo pieno di buche | Bimbi a rischio cadute

Trecento metri a ostacoli. Per bambini dai 3 agli 11 anni e per le loro mamme. Come anche per i nonni dai 65 anni in su che spesso li vanno a sostituire. E, nell’ordine: con rischio certo di cadute, di sbucciatura delle ginocchia, di rotture di femore, trauma cranico e ricovero immediato al Rizzoli di Bologna. Questa la situazione che vivono tutti i giorni schiere e schiere di bambini e genitori e i tanti nonni che spesso li accompagnano a scuola nel viottolo Baldo Sauro che, alla Croce di Casalecchio, costeggia la piscine e le elementari 25 Aprile, come l’asilo Caravaggio. "È un pericolo continuo – denunciano Gianpiero Biondo e Pietro Cappellini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – i marciapiedi di questo vicolo pedonale sono una vera trappola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

