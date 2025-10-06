Violenze a Roma hanno aggredito gli agenti ma sono già liberi i due manifestanti pro Pal

Tornano liberi i due manifestanti arrestati a Roma al termine del corteo Pro Pal di sabato. I due, un 19enne della provincia di Padova e un 39enne di Bologna, erano accusati – a seconda delle posizioni – di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I giudici hanno fissato per gli indagati i processi ad aprile e maggio prossimo. Il 19enne è stato fermato nella zona di via Merulana e il secondo, accusato di avere lanciato bottiglie ed una sedia in direzione delle forze dell’ordine, è stato bloccato in via Santa Croce in Gerusalemme. Nulla da aggiungere. Pro Pal, guerriglia a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Violenze a Roma, hanno aggredito gli agenti ma sono già liberi i due manifestanti pro Pal

In questa notizia si parla di: violenze - roma

Murales di Francesca Albanese a Roma con la scritta Nobel, street artist Greb: “Ha denunciato violenze e occupazioni” - VIDEO

Violenze sessuali in Italia: da Roma a Viareggio, i casi shock riaccendono il dibattito sull’incidenza degli stranieri

Donne stuprate a Roma, interrogato il 26enne: «Ero drogato, non ricordo niente». Le violenze, il cumulo di rifiuti e la scusa della sigaretta

A Roma oggi scontri, violenze, vetrine spaccate, teppisti incappucciati contro Polizia e Carabinieri, lancio di bottiglie e bombe carta, auto in fiamme. Questi non sono manifestanti o pacifisti, sono criminali! GRAZIE alle donne e agli uomini in divisa, siamo semp - X Vai su X

Roma, 4 ottobre 2025 – Colombo (FdI): “Sinistra e sindacati soffiano sul fuoco. L’Italia non cadrà nel caos che vogliono” “Le violenze di oggi a Roma sono la prova di un clima d’odio che la sinistra e Landini stanno alimentando da mesi. Altro che manifestazion Vai su Facebook

Roma, turista molestata per un selfie al Colosseo: arrestato finto fotografo - È a Roma per ammirare le bellezze della Città Eterna, ma si è ritrovata aggredita e molestata nelle parti intime da un maniaco. Scrive ilmessaggero.it

Medico aggredito dopo flash mob per la Palestina. In tre gli strappano la bandiera e lo colpiscono con un casco - Le violenze davanti all'ospedale Lazzaro Spallanzani Gli hanno prima strappato la bandiera della Palestina con la quale aveva appena partecipato ... Come scrive romatoday.it