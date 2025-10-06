Violenza sui minori | oltre 7.000 casi nel 2024 Crescono i reati digitali le vittime sono in gran parte bambine e ragazze
A pochi giorni dalla Giornata Internazionale delle Bambine, che si celebra l’11 ottobre, arrivano i nuovi dati diffusi da Terre des Hommes in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. E i numeri fanno male: nel 2024 in Italia sono stati registrati 7.204 reati contro minori, un record assoluto che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Don Rugolo dimesso dallo stato clericale. E' stato condannato a 3 anni per violenza sessuale su minori
"Violenza sessuale in danno di minori e pedopornografia": arrestato bracciante agricolo
Violenza sessuale su minori e pedopornografia, bracciante agricolo condannato a 4 anni e mezzo
Sulla formazione degli operatori circa Affido minori e Violenza domestica 7-8 ottobre a Torino Palazzo della Regione Via Nizza 330 o Piazza Piemonte 1 Dalle ore 9.00 alle 17.00 Vai su Facebook
Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes - I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa 2025 ... Riporta lanotiziagiornale.it
Abusi e maltrattamenti sui minori. Al Bambino Gesù oltre 100 nuovi casi l’anno. L’età media è di 12 anni - la somministrazione di farmaci non necessari) le forme più frequenti di abuso, seguono la violenza assistita (esercitata su un altro membro della famiglia), l’abuso ... Da quotidianosanita.it