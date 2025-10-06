Violenza su minori | in Italia due reati su tre sono contro bambine e ragazze

L'11 ottobre 2012 l'Onu ha proclamato questa come la Giornata Mondiale delle Bambine. L'organizzazione umanitaria Terre des Hommes - in vista di questa giornata - ha lanciato la Campagna “ indifesa ” per garantire alle bambine di tutto il mondo istruzione, salute, protezione da violenza, discriminazioni e abusi. Una campagna di sensibilizzazione in cui - in 14 anni - l'organizzazione ha messo al centro del proprio intervento la promozione dei diritti delle bambine nel mondo. Un impegno che va avanti dal 1960. Proteggendo i bambini dalla violenza, dall'abuso e dallo sfruttamento. Impegnandosi a difendere il loro diritto alla vita, alla libertà, all’istruzione, all’uguaglianza e alla protezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Violenza su minori: in Italia due reati su tre sono contro bambine e ragazze

Don Rugolo dimesso dallo stato clericale. E' stato condannato a 3 anni per violenza sessuale su minori

"Violenza sessuale in danno di minori e pedopornografia": arrestato bracciante agricolo

Violenza sessuale su minori e pedopornografia, bracciante agricolo condannato a 4 anni e mezzo

Reati sui minori, in Italia 7200 casi nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa - In aumento i reati connessi al digitale: pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Lo riporta tg24.sky.it