Violenta una tredicenne | arrestato un uomo di 48 anni

Firenzetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni, a Prato, è finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza tredicenne. Il quarantottenne, un cittadino di origine cinese, è stato arrestato dai carabinieri pochi giorni fa in via Pistoiese (nel cuore della “Chinatown” del capoluogo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenta - tredicenne

Adesca su Instagram una tredicenne e la violenta, preso

violenta tredicenne arrestato uomoTredicenne violentata in casa da un amico di famiglia, arrestato 48enne a Prato: la minore abusata per mesi - L’uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe ... Scrive fanpage.it

violenta tredicenne arrestato uomoAbusi su una tredicenne. Incubo durato quattro mesi. L’orco è l’amico di famiglia - Le violenze sessuali sono iniziate a giugno: almeno cinque gli episodi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenta Tredicenne Arrestato Uomo