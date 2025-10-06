Violenta mareggiata in Romagna | Dieci milioni di euro di danni anomala per dimensioni e periodo

Legacoop Romagna stima in circa dieci milioni di euro l’impatto delle mareggiate di domenica sulle imprese associate che operano sugli arenili. I danni più gravi sono stati registrati dalle cooperative tra stabilimenti balneari lungo tutta la riviera, ma la conta precisa dei guasti è ancora in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Violenta mareggiata, lo stabilimento sott'acqua, l'ironia: "Si può fare il trattamento con i fanghi" - VIDEO

Spiaggia devastata a Valverde, Cesenatico fa i conti con la violenta mareggiata - VIDEO

Bora furiosa a 100 km/h e violenta mareggiata: la cittadina italiana va sott’acqua

Maltempo, il video degli allagamenti in Romagna: «Mareggiata molto violenta con valori al di sopra delle medie storiche» - X Vai su X

Mareggiate allagano la Romagna, l’acqua invade il lungomare: disabile salvata dai pompieri a Cesenatico - Temporali, enormi mareggiate e vento forte fino a 80 chilometri orari hanno causato allagamenti, frane e smottamenti in tutta la Romagna ... Scrive fanpage.it